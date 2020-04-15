رئيس جهاز المنيا الجديدة: جار استكمال الطرق بمشروعي سكن مصر والإسكان الإجتماعي









صرح المهندس محمد مصطفي أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال الطرق بمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 140 فدانًا بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بين منطقة ابني بيتك 3 وطريق المنيا / القاهرة الصحراوي.





وأكد المهندس محمد مصطفى رجب، التزام الشركات العاملة بالمواقع بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على دفع العمل بالمشروعات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استمرار العمل فى تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها للانتهاء منها فى المواعيد المقررة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.











