AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرانس برس: أكثر من مليون إصابة بـ فيروس كورونا في أوروبا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:09 ص
أكثر من مليون إصابة
أكثر من مليون إصابة بـ فيروس كورونا في أوروبا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن هناك أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 614,246 إصابة و26,064 حالة وفاة.

تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (143,303) ألمانيا (132,210) بريطانيا (93,873) الصين (83 ألفا) إيران (74 ألفا) تركيا (65 ألفا) وبلجيكا (31 ألف).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا يتجاوز الـ300 ألف

حصيلة صادمة.. أكثر من 45 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

300 ألف إصابة و8 آلاف متوفى بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

قفزة مرعبة لضحايا الفيروس.. وفيات كورونا تتجاوز 110 آلاف حول العالم

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

2082 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا في يوم واحد

ترشيحاتنا

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

تشييع جنازة الشهيد الحوفى بعد قليل من إدارة فرق الأمن بدمنهور

ممرضة تتعرض للإهانة والإحراج بعد طلبها فنجان قهوة.. صور

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

نشوي الحوفي: ما يحدث في العالم تمهيد لعودة الارهابيين بعد أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية

خليك في البيت.. بخدمة جديدة مرسيدس توفر مشوار الصيانة على عملائها

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه