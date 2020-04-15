فرانس برس: أكثر من مليون إصابة بـ فيروس كورونا في أوروبا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن هناك أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 614,246 إصابة و26,064 حالة وفاة.





تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.





وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (143,303) ألمانيا (132,210) بريطانيا (93,873) الصين (83 ألفا) إيران (74 ألفا) تركيا (65 ألفا) وبلجيكا (31 ألف).





وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.