ضبط مصنع كمامات وتحرير 200 محضر تموينى في حملة أمنية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مصنع لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمنوف ، وتم التحفظ على1600 كمامة تحت التصنيع و1500 كمامة منتج نهائى غير مطابق للمواصفات الصحية و 150 ألف متر قماش أبيض و 60 ألف متر قماش أزرق وعدد 4 ماكينة خياطة أنواع مختلفة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة و حقوق المواطنين .





وقد أكد المحافظ على أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 5 أكياس كفته و 5 أكياس سجق زنة 900جرام مجهول المصدر وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 14 علبة كركادية منتهى الصلاحية ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مبيدات بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 4 أكياس مبيد حيوى منتهى الصلاحية.





هذا وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية الشهداء لتجميعه 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم بهدف إعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية بسرس الليان لإدارته بدون ترخيص وحجب السلع الغذائية عن البيع بهدف تقليل المعروض منها لإرتفاع الأسعار وتم التحفظ على 5 طن أرز .وفيما يخص المرور على المخابز والأسواق، تم تحرير 33 محضر مخالفات مخابز ، و 167محضر أسواق.





هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.