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اقتصاد

إرتفاع ضخم عالميا.. سعر الذهب اليوم في التعاملات الفورية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:37 م
وكالات
ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، بمقدار 53.35 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.21% ليبلغ 1715.85 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم الأربعاء أيضا، بمقدار 61.25 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.64% ليصل إلى 1741.90 دولارًا أمريكيًا.


كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًا.
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