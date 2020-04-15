طوابير أمام البنك الأهلي بميدان الجيزة.. فيديو

تشهد فروع البنوك بميدان الجيزة، طوابير كبيرة من قبل المواطنين، وذلك مع تأكيد التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن جانب آخر، تزاحم كثير من عملاء البنوك في فروع بنوك أخرى سواء من أجل الإيداع والسحب أو إجراء التعاملات المصرفية الأخرى.





ورصدت كاميرا صدى البلد، تكدس المواطنين أمام فرع البنك الأهلي ميدان الجيزة.





من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.