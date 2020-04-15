محافظ الدقهلية يعلن إزالة ٢٠١ حالة بناء مخالف

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم عن استمرار تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء خاصة التى تمت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة ،وتم خلال يومي أمس واليوم " ازالة 5 حالات ازالة لتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





وأوضح محافظ الدقهلية أن اجمالي الازالات لحالات التعدى بكافة اشكالها بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ بداية مارس وحتى اليوم الأربعاء 14 أبريل بلغت 201 حاله تم ازالتها منها، 125حاله تعدي على الاراضى الزراعية، 71مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى ، 5 حاله على املاك الدولة.





وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحه الزراعية التى تم استردادها بلغت 5 افدنه و14 قيراط ،و21سهم ومساحة مخالفات البناء والتعديات على املاك الدولة التي تمت ازالتها بلغت 8757 متر مربع .



