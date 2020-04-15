جامعة سوهاج تبحث تدريب طلابها مع شركة هواوي في مجالات تكنولوجيا المعلومات

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الاجتماع التنسيقي الأول عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة هواوي، لبحث آليات تفعيل برتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بحضور الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الاليكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن البرتوكول يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي طلابي بهدف توفير مواهب تقنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وذلك بما يتلاءم مع إستراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار "عزيز" إلى أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل 6 مدربين بجامعة سوهاج في الفترة من 1 مايو الى 20 يونيو 2020، ليتسنى لهم تدريب 480 طالبًا وطالبة "عن بُعد "، على مدار 3 شهور في الفترة من 20 يونيو الى 20 سبتمبر من نفس العام على برامج تشمل 6 مجالات مختلفة منها تأمين البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة.





وأوضح الدكتور محمود أبو العز أن الإجتماع تناول إمكانية تفعيل برنامج ITB المقدم من شركة هواوي Huawei Talent Pool ITB، وهو مشروع تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد للشباب ومشروع المسؤولية الإجتماعية.