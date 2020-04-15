AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تبحث تدريب طلابها مع شركة هواوي في مجالات تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:13 م
جامعة سوهاج تبحث
جامعة سوهاج تبحث مع شركة هواوي عبر الفيديو كونفرانس
Advertisements
خالد رياض

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الاجتماع التنسيقي الأول عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة هواوي، لبحث آليات تفعيل برتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بحضور الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الاليكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن البرتوكول يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي طلابي بهدف توفير مواهب تقنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وذلك بما يتلاءم مع إستراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار "عزيز" إلى أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل 6 مدربين بجامعة سوهاج في الفترة من 1 مايو الى 20 يونيو 2020، ليتسنى لهم تدريب 480 طالبًا وطالبة "عن بُعد "،  على مدار 3 شهور في الفترة من 20 يونيو الى 20 سبتمبر من نفس العام على برامج تشمل 6 مجالات مختلفة منها تأمين البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة.


وأوضح الدكتور محمود أبو العز أن الإجتماع تناول إمكانية تفعيل برنامج ITB المقدم من شركة هواوي Huawei Talent Pool ITB، وهو مشروع تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد للشباب ومشروع المسؤولية الإجتماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كابلات ألياف ضوئية ومعمل شبكات.. المصرية للاتصالات توفر بنية متطورة بجامعة سوهاج

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي تكنولوجيز

مذكرة تفاهم بين "الاتصالات و هواوى" العالمية .. الوزير: شباب مصر قادر على استيعاب أحدث التقنيات.. نائب رئيس الشركة: مصر سوق استراتيجية مهمة لنا

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة هواوي العالمية

200 متسابق يخوضون اختبار الالتحاق بأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

السيسي: أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي

جمال شعبان يحذر من عرض جديد لـ كورونا بظهور علامات مخيفة فى القدم

أخبار الرياضة| عواد يحرج أحمد ناجي.. الزمالك يطعن ضد النقاز.. الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز

أعتقد أن إصابته بالعدوى مستحيلة.. مراهق يوجه تحذيرا للشباب بشأن كورونا

شاهد.. كيف يقضي مجدي الهواري الحجر الصحي؟

وصلة رقص من هنا الزاهد على التيك توك.. فيديو

AdvertisementS

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى زمن الحظر.. لكزس تنشر مجموعة من صور التلوين لسياراتها.. صور

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى