AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قرار مُسيّس .. خبير يعلق على وقف ترامب تمويل بلاده لـ الصحة العالمية.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

أكد توماس جورجيسيان الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية مسيس بلا شك، مشيرا إلى أن هذا سيكون له آثار سلبية كبيرة على المنظمة في وقت شديد الأهمية.

 

وأضاف جورجيسيان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مجموعة أسباب وراء هجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تأخرت في اتخاذ الخطوة الصحيحة بشأن انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، أن من تسييس الأمور وترامب يعرف أن الوتر الحساس في الطبقة التي تؤيده ترى في المنظمة الدولية العالمية وكل الجهات الخاصة بها كنوع من ابتزاز المالي لأمريكا، مشيرا إلى أن ترامب ماض في تنفيذ قراره ولن يتراجع عنه.

 

ويذكر أنه أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أمر بتعليق المساهمة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.


ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعلق تمويلها للمنظمة ، بينما يجري المسؤولون مراجعة "لتقييم دور منظمة الصحة العالمية وسوء إداراتها الشديد للأزمة والتعتيم على انتشار فيروس كورونا".

 

وانتقد الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية لمعارضتها قيود السفر على نطاق واسع واتهمها بالفشل في التحقق ومشاركة معلومات دقيقة وصحيحة حول فيروس كوفيد-19 على نحو سريع.  

Advertisements

ترشيحاتنا

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إعلان الزمالك تقديم استئناف.. تصريحات جديدة من محامي النقاز

كيفية التسجيل فى مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة

فيديوجراف .. 7 علامات تدل على حضور ملك الموت

عداد كورونا العالمى.. 2مليون و50 ألف مصاب وتعافى507 آلاف ووفاة 132 ألف شخص

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة