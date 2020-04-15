قرار مُسيّس .. خبير يعلق على وقف ترامب تمويل بلاده لـ الصحة العالمية.. فيديو

أكد توماس جورجيسيان الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية مسيس بلا شك، مشيرا إلى أن هذا سيكون له آثار سلبية كبيرة على المنظمة في وقت شديد الأهمية.

وأضاف جورجيسيان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مجموعة أسباب وراء هجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تأخرت في اتخاذ الخطوة الصحيحة بشأن انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، أن من تسييس الأمور وترامب يعرف أن الوتر الحساس في الطبقة التي تؤيده ترى في المنظمة الدولية العالمية وكل الجهات الخاصة بها كنوع من ابتزاز المالي لأمريكا، مشيرا إلى أن ترامب ماض في تنفيذ قراره ولن يتراجع عنه.

ويذكر أنه أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أمر بتعليق المساهمة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعلق تمويلها للمنظمة ، بينما يجري المسؤولون مراجعة "لتقييم دور منظمة الصحة العالمية وسوء إداراتها الشديد للأزمة والتعتيم على انتشار فيروس كورونا".

وانتقد الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية لمعارضتها قيود السفر على نطاق واسع واتهمها بالفشل في التحقق ومشاركة معلومات دقيقة وصحيحة حول فيروس كوفيد-19 على نحو سريع.