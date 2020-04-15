خال الشهيد محمد الحوفي: قال لوالده قبل وفاته بأسبوع "نفسي أكون مشروع شهيد"

أكد المستشار عبد الله محمد مهنا، خال الشهيد محمد الحوفي شهيد الأميرية، أن الشهيد كان نموذج رائع للضابط الشجاع، وهو من عائلة متيسرة، ولولا شجعته لترك العمل الذي بها مخاطر، وكان يطلب الشهادة عن قناعة، معقبًا: "قال لوالده قبل وفاته بأسبوع أنه يريد أن يكون مشروع شهيد".





وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الشهيد تعرض لإصابة عام 2016، خلال إحدى عمليات المداهمة، وأصر على استكمال عمله.





وتابع، أن المصاب بالغ، وفقد الشهيد صبر على والده ووالدته، معقبًا: "ربنا اختار الشهيد للشهادة واختار والده ووالدته للصبر"، منوهًا بأن أبناء الشهيد مريم 7-8 سنوات وخديجة 4 سنوات، موجهًا رسالة لرجال الشرطة: "محمد عمره انتهى ولو لم يقوم بهذه العملية، واتقنوا في أداء عملكم".