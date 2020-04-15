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أخبار البلد

كيفية التسجيل فى مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:52 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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صدى البلد

أطلقت الحكومة المصرية مشروعًا قوميًا "أهالينا" لدعم العاملين المتضررين من جراء الأزمة، سواء كانوا ضمن العمالة المُنتظمة أو غير المُنتظمة.
للتسجيل فى المبادرة يرجي الضغط على هذا الرابط https://www.ahalena.gov.eg
وتنتهي غدا عملية صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة والتي تقدر بنحو 500 جنيه، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري بإجمالي مليون و500 ألف عامل.

ويتم صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، كما تم تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

كما تمت مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، حيث تم التشديد على وضع مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة.

ويتم تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع "ATM" مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020 وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وتساهم الهيئة القومية للبريد في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية.

ويتم تسليم المستفيدين من المنحة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لكي يتم استخدامها في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءًا من الشهر القادم؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خط ساخن ١٤٢ من أجل الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة.

ووفرت الوزارة طريقة للتواصل عبر تطبيق واتس اب عبر الرقم التالي (01212201303) لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بالحصول على منحة وزارة القوى العاملة، وأكدت أن تسجيل البيانات عبر تطبيق واتس آب لا يعد طريقة صحيحة والأفضل تسجيل البيانات عبر الموقع المخصص لذلك.
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