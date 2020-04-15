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رياضة

الاتحاد السعودي في ورطة بسبب نجمه السابق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:34 م
شعار نادي الاتحاد
شعار نادي الاتحاد السعودي
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القسم الرياضي
أصبح نادي الاتحاد السعودي كالمغناطيس في جذب المشاكل فبعد مشكلة فواز القرني وعبد الرحمن العبدول والقبض على الثنائي بسبب سخريتهم من شرطة مكة وكسر حظر التجوال أصبح النادي في ورطة جديدة بسبب لاعب الفريق السابق المغربي مروان داكوستا. 

وكانت تقارير صحفية فرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ألوم نادي الاتحاد بدفع 3 ملايين يورو لصالح داكوستا وهي المستحقات المتأخرة للاعب لدى النادي بجانب غرامات مالية موقعة على الفريق لعدم الألتزام بالتعاقد . 

وكان داوكستا فسخ عقده مع الاتحاد وتعاقد مع نادي طرابزون سبور التركي بسبب وجود مستحقات متأخرة للاعب لدى النادي مما جعله يفسخ تعاقدع من طرف واحد مع الفريق.

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