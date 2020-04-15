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أخبار العالم

إصابة 9300 شخص يعملون بالرعاية الصحية بـ فيروس كورونا في أمريكا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مسئولون أمريكيون اليوم الأربعاء، أن ما بين 10% و20% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من أنهم يحتاجون إلى دخول المستشفى بمعدلات أقل من المرضى الآخرين.


وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإنه اعتبارًا من منتصف الأسبوع الماضي، كان لدى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تقارير عن أكثر من 315.000 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. 


وركز التقرير الجديد على حوالي 49.000 حالة كان لدى الباحثين بيانات حول ما إذا كانوا يعملون في مجال الرعاية الصحية أم لا. حوالي 9300 شخص، أو 19%، كانوا من المهنيين الطبيين. وشمل ذلك 27 حالة وفاة.


وقال الباحثون إن البيانات اختلفت في مدى اكتمالها. في 12 ولاية قامت بعمل أفضل في الإبلاغ عما إذا كان المرضى يعملون في الخدمات الصحية، كان حوالي 11% من الحالات عاملين في مجال الرعاية الصحية.


مقارنة بالحالات الأمريكية بشكل عام ، كانت النسب الأكبر من العاملين في مجال الرعاية الصحية المشخصة من النساء ، من اللون الأبيض، وكانوا شبابا صغارا أو في منتصف العمر. قال باحثون إن هذا يتفق مع التركيبة السكانية لمن يعمل في مجال الرعاية الصحية.


إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.


وقالت رويترز إن الولايات المتحدة سجلت يوم الثلاثاء 2364 حالة وفاة جديدة، وهو ما يفوق عدد وفيات يوم 10 أبريل الذي بلغ 2069.


وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

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