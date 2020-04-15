جامعة عين شمس تكشف عن حقيقة أبحاث تجرى لإنتاج عقار للعلاج من كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعات المصرية والاقليمية تتصارع من اجل انتاج عقار للوقاية من فيروس كورونا.



وأضاف المتيني خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن هناك ابحاثا سريرية سواء للعلاج او التشخيص او فصيلة الفيروس الجينية مشيرا إلى انه عملنا على تلك الأبحاث منذ أكثر من شهرين.



وتابع رئيس جامعة عين شمس ان مستشفى جامعة عين شمس قوامها ٤٠٠٠ سرير مؤكدا انه تم تخصيص مستشفى العبور كمستشفى للعزل.



وأشار دكتور محمود المتيني لم نتوصل حتى الأن للمصل لأنه سيكون معقد مؤكدا ان هناك شركتين عالميتين تعمل على انتاج المصل والذي يمكن ان يستمر انتاجه نحو اكثر من سنة ونصف.



وقال رئيس جامعة عين شمس ان هناك بحثين عن عقارين للعلاج مؤكدا ان هناك لجنة بوزارة الصحة من الممكن ان تجيز هذين العقارين .