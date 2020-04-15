AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة عين شمس تكشف عن حقيقة أبحاث تجرى لإنتاج عقار للعلاج من كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:40 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعات المصرية والاقليمية تتصارع من اجل انتاج عقار للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المتيني خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن هناك ابحاثا سريرية سواء للعلاج او التشخيص او فصيلة الفيروس الجينية مشيرا إلى انه عملنا على تلك الأبحاث منذ أكثر من شهرين.

وتابع رئيس جامعة عين شمس ان مستشفى جامعة عين شمس قوامها ٤٠٠٠ سرير مؤكدا انه تم تخصيص مستشفى العبور كمستشفى للعزل.

وأشار دكتور محمود المتيني لم نتوصل حتى الأن للمصل لأنه سيكون معقد مؤكدا ان هناك شركتين عالميتين تعمل على انتاج المصل والذي يمكن ان يستمر انتاجه نحو اكثر من سنة ونصف.

وقال رئيس جامعة عين شمس ان هناك بحثين عن عقارين للعلاج مؤكدا ان هناك لجنة بوزارة الصحة من الممكن ان تجيز هذين العقارين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب عين شمس تحتفل بتخريج 37 طالبا ماليزيا

رئيس جامعة عين شمس يطمئن على حالة التؤام البوراندى الملتصق

تنفيذًا لتوجهات الدولة.. افتتاح 11 غرفة عمليات بعين شمس التخصصي.. ثبات رسوم الخدمة الطبية.. وجولة تفقدية لوزير المالية برفقة رئيس الجامعة

رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل جامعات الجيل الرابع.. فيديو

جامعة عين شمس تسابق الزمن للتوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

رئيس جامعة عين شمس : تخصيص مستشفى العبور لعزل أي عضو هيئة تدريس يصاب بكورونا

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تكشف عن حقيقة أبحاث تجرى لإنتاج عقار للعلاج من كورونا.. فيديو

السيسي: أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي

وزير الزراعة يستجيب لـ أحمد موسى على الهواء.. فيديو

أحد شهود واقعة الأميرية يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث.. فيديو

اتفاق جديد بين شركتين أوروبيتين لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

AdvertisementS

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

مصدر أمني: رصاصة في الكتف اليسرى وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر جريء.. مايا دياب تخطف الأنظار بالأخضر الفاتح.. شاهد

لمدة أسبوع واحد .. وصفة طبيعية لإزالة القشرة من الشعر الدهني

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا