AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كينو: أعود لبيراميدز في يونيو وعبدالله السعيد الأفضل في مصر.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:31 ص
كينو وعبدالله السعيد
كينو وعبدالله السعيد
Advertisements
حسن العمدة
كشف اللاعب البرازيلي ماركوس كينو ، عن موعد عودته لنادي بيراميدز بعد إنتهاء أعارته مع الجزيرة الاماراتي .

وقال كينو ، عبر قناة اون تايم ، ان تعاقدي مع الجزيرة ينتهي في شهر 6 المقبل، وبعدها سأعود إلى بيراميدز، ولكن سأذهب لبيتي ونرى هل سيعود الدوري أم لا، ووكيلي سينسق كل شىء مع الأندية.

وسؤاله عن فرصته في الانضمام لمنتخب البرازيل ، قال ، لقد بلغت الـ 30 عاما، وهناك لاعبين أصغر مني ويلعبون في الدوريات الأوروبية، أركز فقط في اللعب.

وعن اصعب مدافع فى الدوري المصري قال ، علي جبر لم أقدر على مراوغته في التدريبات، بينما كنت أراوغ رجب بكار، وعبد الله بكري كان يلجأ للخشونة كثيرا في المران

واختتم كينو ، تصريحاته ، ان أفضل لاعب في الدوري المصري هو عبد الله السعيد ، ولا يوجد لاعب بعينه كنت أتمنى انضمامه من الأهلي أو الزمالك إلى بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز 2-1

أول رد فعل لـ بيراميدز على عقوبات لجنة الانضباط ضد الفريق

كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

رجب بكار: انضممت لـ بيراميدز مقابل مليون دولار وكنت سألعب للزمالك

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

بعد التعاقد مع أحمد فتحي .. بيراميدز يوضح مصير عمر جابر ورجب بكار.. فيديو

ترشيحاتنا

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

كيف تعرف قوة المناعة من الأنف والأذن

أخبار الفن.. محمد رمضان مع ابنته الكبرى.. رجاء الجداوي ترد على ارتداء الحجاب

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحضر مفاجأة لـ حمدي النقاز.. كارتيرون يضحي بالثنائي المغربي

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

لايف تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

تقليعة جديدة.. لافتات مضيئة في شوارع المحلة لحث المواطنين علي الالتزام بالعزل المنزلي.. صور

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها