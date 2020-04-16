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منوعات

جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:31 ص
عاملات في المجال
عاملات في المجال الطبي
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أماني إبراهيم
أعلنت جامعة أكسفورد عن بدئها في إجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) من الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشف خبراء بريطانيون بارزون، عن أن العلماء في جامعة أوكسفورد واثقون من قدرتهم على الحصول على حل لوقف انتشار الفيروس المستجد الذي تخطى عدد المصابين به 2 مليون شخص في العالم.

وكانت أظهرت النتائج التجريبية على حيوانات مختلفة، والخطوة التالية هي استخدامه على البشر لإثبات أنه آمن.

ويخشى الخبراء أن تستغرق التجارب السريرية على البشر فترة طويلة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنه يجرى حاليا تجربة أكثر من 70 لقاحا، وبدأت 3 مجموعات مختلفة تجاربها على البشر واحدة في الصين واثنتين في الولايات المتحدة.
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