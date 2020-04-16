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بسمة وهبة: اتنين ملهمش أمان الإرهابيين وكورونا ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:08 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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إبراهيم القادري
نعت الإعلامية بسمة وهبة، الشهيد المقدم محمد الحوفي، مؤكدة أن أجهزة الدولة مستيقظة تماما كما أن لديها معلومات وذكاء وإمكانيات وقدرات تواجه بها خسة الإرهابيين الذين يريدون أن يستغلوا أزمة كورونا.


وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على قناة "أون إى"، اعترض على تسمية الإرهابيين بالكلاب لأن الكلاب لا تخون، ولكن الإرهابيين يخونون ويغدرون.


وأوضحت بسمة وهبة، "اتنين ملهمش أمان الإرهابيين وكورونا".


وتابعت أن الإرهابيين بدلا من أن يقدموا أيديهم إلى الله في هذه المحنة يمدون أيديهم إلى الدم والخراب.


واستكملت أن هؤلاء الإرهابيين قاموا بتخبئة أسلحة ومتفجرات في وسط منطقة شعبية ولم يعبأوا بوجود لأى من المواطنين البسطاء.

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