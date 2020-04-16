أمريكا: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق المتوسط





أعلنت البحرية الأمريكية، إن مقاتلة روسية من طراز "سو 35"، نفذت اعتراضا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.





وقالت البحرية الأمريكية، دون أن تذكر مكان الحادث، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بعد 25 قدما من الطائرة الأمريكية.





وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص إلى أن الطائر الأمريكية من طراز بوسيدون إي8، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال وجود الطائرة الروسية.





وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية حيث اقتربت من مسافة 25 قدما من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأميركي السادس "إن المناورة عرضت طيارينا وطاقمنا للخطر".



