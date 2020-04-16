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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:03 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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خالد رياض

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، 5 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 80 دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركزي.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "الأمين.ب.ر" 37 عاما مندوب مبيعات ويقيم بندر المنشاة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق، نتج عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة، زوجته "نرمين.ر.ص" 33 عاما مدرسة، "ميرفت.ف.م" 60 عاما ربة منزل والدة الثانية، الطفلين دانيال، 4 سنوات، كيرلس، 6 سنوات نجلي الأول  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وتقديم العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج عدا الثالثة.


 حرر محضر بالواقعة.

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