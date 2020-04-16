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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يصاحبها نشاط للرياح غدا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:11 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الجمعة، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما يبقى الطقس لطيف على سواحل البلاد، خلال ساعات النهار، ويظل شديد البرودة ليلا، يصاحبه أيضا أمطار خفيفة ومتفرقة على عدة مناطق، ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

ويبقى الطقس معتدل خلال ساعات النهار على محافظات الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 25 العظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء تكون 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20.
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