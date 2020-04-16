هانى الناظر: لم يثبت وجود علاقة بين تورم القدم والإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ، إن الأبحاث العلمية ومنظمة الصحة العالمية لم يكشفان حتى الآن عن وجود علاقة بين تورم القدم والإصابة بفيروس كورونا .









وكشف استشارى الأمراض الجلدية، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران، بأن ما تردد من شائعات مؤخرا بشأن ظهور تورم فى القدمين أحد علامات الإصابة بفيروس كورونا هو أمر غير علمى على الإطلاق ولم يثبت صحته حتى الآن خاصة أن ظهور البقع الحمراء فى القدم ليس دليلا على الإصابة بكورونا .





وأكد الدكتور هانى الناظر، أن أعراض فيروس كورونا ثابتة وهى السعال الشديد، القئ ، الإسهال ، ارتفاع درجة الحرارة ، صعوبة التنفس ، جفاف شديد فى الحلق.





ولفت الدكتور هانى الناظر، إلى أن السعال الشديد فى بعض الحالات يمكن أن يؤثر شدته بإنفجار بعض الشعيرات الدموية أسفل الجلد ويعمل على تكوين الكدمات فى مناطق الجسم وليس بالضرورة القدم كما تداول البعض بعض الشائعات الخاطئة.









وطالب استشارى الأمراض الجلدية، المواطنين باتباع جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار والذى يعد السلاح الوحيد لمحاربة هذا الفيروس.















