AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 170 طن قمح لصوامع سوهاج

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عن توريد 170 طنا و183 كيلوجرام قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، في اليوم الأول لاستلام القمح من المزارعين، والذي بدأ أمس الأربعاء.


وأوضح "إبراهيم" أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.


وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم على جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.


جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب المنثور يعانق أيادي الفلاحين.. محصول قمح مبشر بالخير بالإسماعيلية

الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

زراعة 240 ألف فدان قمح في أسيوط والانتهاء من تجهيز 27 شونة وصومعة

استعدادا لاستقبال حصاد 130 ألف فدان.. 22 موقع تخزين في بني سويف بطاقة استيعابية 230 ألف طن قمح

التموين: بدء توريد القمح المحلي غدا ولمدة 3 أشهر

الغربية تبدأ فى توريد الأقماح.. وتعلن أسعارها.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

زيادة 50 جنيها وإضافة فئات جديدة.. النواب يطالب بتغيير شكل الدعم على بطاقات التموين

هل يشترط إقامة الصلاة حال أدائها بالمنزل.. البحوث الإسلامية يجيب

عباس شومان: فتاوى الإفطار في رمضان بسبب كورونا باطلة

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

فيديو جديد يشرح للطلاب خطوات التسجيل على منصة edmodo وكيفية الاستفادة منها

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

بإكسسوارات أنيقة.. جيسي عبدو تتألق في أحدث ظهور

الجمال والرقي.. ما لا تعرفه عن السودان العربية الأفريقية