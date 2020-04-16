توريد 170 طن قمح لصوامع سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عن توريد 170 طنا و183 كيلوجرام قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، في اليوم الأول لاستلام القمح من المزارعين، والذي بدأ أمس الأربعاء.





وأوضح "إبراهيم" أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.





وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم على جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.





جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.