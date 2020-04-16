بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.





وظهرت بها سمية الخشاب من داخل السيارة، ومرتديه سويت شيرت باللون الزرق الذى يبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأورنج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع ظهورها.





واختارت وضع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية، عبارة عن سلاسل حول الرقبة مع أسوار لليد لإكمال إطلالتها.



