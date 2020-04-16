مصرع طفل صدمته سيارة بطريق المحلة – المنصورة

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق أمام القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث على طريق المحلة المنصورة أمام قرية الراهبين انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى"ع.م.م" 10سنوات مقيم مدينة سمنود صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق المذكور.



كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

