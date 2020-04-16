AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بطريق المحلة – المنصورة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:24 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
Advertisements
أحمد على
شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق أمام القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث على طريق المحلة المنصورة أمام قرية الراهبين انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى"ع.م.م" 10سنوات مقيم مدينة سمنود صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق المذكور.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بالغربية

ترشيحاتنا

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

ياسمين صبرى أمام البحر.. والجمهور: هو دا الحجر الصحي

بعد وفاة طفليها التوأم .. أم تلحق بأبنائها بعد إصابتها بكورونا في بني سويف

إسرائيل تستعد لفيضانات ضخمة

منها الاعتماد على الناشئين.. مرتضى منصور يعلن 5 مفاجآت لجماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي