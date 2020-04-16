تنفيذ حكم الإعدام على منفذ الهجوم الإرهابي بحديقة الملز بالسعودية

أعلنت مصادر سعودية، اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ حكم القتل بإقامة "حد الحرابة" على منفذ الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في "موسم الرياض" في حديقة الملز.









وقالت المحكمة الجزائية إن ما أقدم عليه منفذ الهجوم ويدعى عماد عبدالقوي المنصوري، يمني الجنسية، يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وتم تنفيذ ذلك صباح اليوم.









وأضافت أن فعل المذكور تضمن إفسادا وحملا للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفا للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن.









من جهتها، قالت وزارة الداخلية السعودية، إن عماد عبدالقوي المنصوري أقدم على هذا الهجوم الإرهابي بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة، وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.



