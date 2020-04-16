طيران الإمارات يعود للجو مجددًا.. وهذه وجهته الجديدة

تعتزم طيران الإمارات تشغيل مزيد من الرحلات من دبي إلى مانيلا الأسبوع المقبل، أيام 20 و22 و24 أبريل الجاري، لإتاحة المجال أمام المواطنين الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم .





ويمكن للراغبين الحجز على هذه الرحلات مباشرة عبر emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.





ويأتي ذلك في أعقاب قيام طيران الإمارات بتشغيل رحلتين هذا الأسبوع نقلتا أعدادا من الزوار والمقيمين الفلبينيين من دبي إلى مانيلا.





وسيسمح فقط للمواطنين الفلبينيين وغيرهم من الذين يستوفون شروط الدخول إلى الفلبين بالسفر على هذه الرحلات كما يتعين على جميع المسافرين الامتثال لجميع متطلبات الوجهة المقصودة.





وعلى غرار الرحلات الأخرى التي شغلتها حتى الآن، فستطبق طيران الإمارات برنامجا معدلا للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة تتوفر معلومات مفصلة على موقعنا emirates.com.





ويتعين كذلك على جميع المسافرين اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء اقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة.



