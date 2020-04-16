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أخبار العالم

إصابة ثلث بحارة حاملة الطائرات شارل ديجول بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:41 م
حاملة الطائرات شارل
حاملة الطائرات شارل ديجول
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شيماء مصطفى
أصبح ثلث البحارة العاملين على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تم ثبوت إصابة 668 بحارًا من أصل 2000 كانوا على متن الحاملة شارل ديجول.

وقالت البحرية الفرنسية، إن جميع المصابين كانوا على متن الحاملة، مشيرة إلى أن الفرقاطة المرافقة وجميع العاملين بها وضعوا بالحجر الصحي.

 ووصلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول الى ميناء تولون بعد ثبوت أن بجارين يحملون فيروس كورونا، حيث دخل 20 منهم المستشفى، وواحد فقط في العناية المركزة.

وأشارت "بي بي سي" إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات، فحتى الآن 30٪ من نتائج الاختبار لم تظهر بعد.

وتحقق البحرية الفرنسية حاليًا بشأن وصول الإصابة بفيروس كورونا إلى البحارة الذين أصيبوا بالفيروس. 
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