العراق يسجل ارتفاعاً جديداً في عدد إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "السومرية" نيوز، ارتفع إجمالي الإصابات لدى العراق إلى 1434.

وقالت الوزارة إنها سجلت 44 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك وصل حالات التعافي إلى 856.

وسجلت الصحة العراقية، حتى الآن، 80 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 136 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,102,816 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 136,119 حالة وفاة على مستوى العالم.





أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 525,438 شخصا.