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منوعات

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:41 م
من أصغر ضحايا كورونا
من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة رضيع عمره 29 يوما
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هدير علاء
توفي طفل حديث الولادة عمره 29 يومًا بسبب فيروس "كورونا"، ليصبح بذلك واحدًا من أصغر ضحايا الوباء في العالم بعد إصابته بالالتهاب الرئوي في الفلبين، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة في البلاد "ماريا روزاريو فيرجيير" يوم الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي متلفز أن أصغر حالة وفاة ناجمة عن فيروس "كورونا" هي لطفل عمره 29 يومًا من مقاطعة "باتانجاس" الفلبينية؛ وأوضحت أن الصبي كان يعاني من صعوبة في التنفس ونُقل إلى المستشفى، حيث جاءت نتيجة فحصه للكشف عما إذا كان مصابًا بالفيروس إيجابية.

وتوفي الطفل إثر إصابته بالإنتان المتأخر، وهو عبارة عن عدوى في الدم تحدث عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 90 يومًا، وذلك نتيجة لعدوى الجهاز التنفسي الحادة التي تعرض لها.

ويعد الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، واحدًا من أصغر ضحايا "كورونا" في العالم.

وسلط تقرير الصحيفة البريطانية في الوقت ذاته الضوء على عدد من أصغر ضحايا الفيروس حول العالم، ومن بينهم على سبيل المثال طفل عمره 6 أسابيع توفي في السادس والعشرين من مارس الماضي بولاية "كونيتيكت" الأمريكية؛ وفي السادس من أبريل الجاري، توفيت طفلة حديثة الولادة عمرها يوم واحد في ولاية "لويزيانا" بعد إصابة والدتها بالفيروس ودخولها في مرحلة المخاض مبكرًا عن موعدها، لكن لم تثبت إصابة الطفلة المتوفاة بـ"كورونا".
من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما
من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما
من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما
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