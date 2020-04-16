من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

توفي طفل حديث الولادة عمره 29 يومًا بسبب فيروس "كورونا"، ليصبح بذلك واحدًا من أصغر ضحايا الوباء في العالم بعد إصابته بالالتهاب الرئوي في الفلبين، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس.





وأكدت وكيلة وزارة الصحة في البلاد "ماريا روزاريو فيرجيير" يوم الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي متلفز أن أصغر حالة وفاة ناجمة عن فيروس "كورونا" هي لطفل عمره 29 يومًا من مقاطعة "باتانجاس" الفلبينية؛ وأوضحت أن الصبي كان يعاني من صعوبة في التنفس ونُقل إلى المستشفى، حيث جاءت نتيجة فحصه للكشف عما إذا كان مصابًا بالفيروس إيجابية.





وتوفي الطفل إثر إصابته بالإنتان المتأخر، وهو عبارة عن عدوى في الدم تحدث عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 90 يومًا، وذلك نتيجة لعدوى الجهاز التنفسي الحادة التي تعرض لها.





ويعد الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، واحدًا من أصغر ضحايا "كورونا" في العالم.



