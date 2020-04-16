لازم نقول سمعا وطاعة .. داعية يعلق على قرارات الحكومة اليوم

قرارات الحكومة اليوم .. قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن مخالفة قرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يعتبر إلقاء بالنفس فى التهلكة، لافتا إلى أن منع الخروج فى شم النسيم من قبل الحكومة هدفه الصالح العام.





وتابع حماد، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم تاخذ بقرارات الحكومة، وتقول سمعنا واطعنا، ولا تكن متواكل وتقول مش هيحصل حاجة، لا ده ممكن يصيب ناس كتير بسببك ويضيع شباب الامة كلها".





قرارات الحكومة اليوم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إغلاق المحلات والمولات ووقف المترو والقطارات ووسائل النقل خلال يوم الإثنين المقبل.



وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.