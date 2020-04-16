مدبولي: حجم إصابات كورونا في مصر لا يزال متماشيا مع سيناريوهاتنا الموضوعة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إجراءات خاصة بيوم شم النسيم في مؤتمر صحفي منذ قليل وقال أنه كان هناك نقاش خلال الأيام السابقة الثلاثة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة واحتماع مجلس المحافظين واحتماع مجلس الوزراء .





وقال رئيس الوزراء إن حجم إصابات "كورونا" في مصر مازالت تتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الدولة وتوقعتها.





وتابع قائلا أن ما دعا للقلق حجم التواجد والكثافات في الشوارع الأيام الماضية ودعا المواطنين لتجنب الكثافات الكبيرة والانتباه لذلك خلال حركتهم بالشوارع.









وقال رئيس الوزراء انه سيتم تطبيق نفس الإجراءات الخاص بيومي الجمعة والسبت من غلق كامل للمتنزهات وللمحال التجارية والمولات والشواطئ .





افاد أنه سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام خلال هذا اليوم أيضا بما فيها السكة الحديد والنقل النهري وكافة أتوبيسات الرحلات بين المحافظات









وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري لحلول عيد القيامة وشم النسيم وشهر رمضان المعظم وتمنى أن تحمل لنا كل الخير.





وقال أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم وجه الشكر لرجال القوات المسلحة ولرجال الشرطة لما يقومون به من جهود في مواجهة الجماعات الإرهابية وتقدم بالعزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي .





وقال رئيس الوزراء ان اجتماع الحكومة بدأ صرف المنحة التي وجه بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة ، وتوجه مدبولي بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ ذلك التكليف وصرف المنحة .





ووجه رئيس الوزراء الشكر للمحتمع المدني والقطاع الخاص لمساهماتهم التي تقدموا بها سواء للعمالة غير المنتظمة أو الادوية والمستلزمات الطبية وتمنى رئيس الوزراء أن يستمر ويزداد الفترة القادمة .





وأشار رئيس الوزراء للزيارات التي يقوم بها والوزراء بالقطاعات والمصانع الانتاجية وأكد على ان الدولة تهتم بسير العمل والإنتاج وفي نفس التوقيت المسارين معا الحفاظ على صحة العامل المصري واستمرار عجلة الإنتاج وقال أن هذه هي توجيهات الرئيس والتي أكد عليها بنفسه.