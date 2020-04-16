هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض دعماً للأطباء.. شاهد

طرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا .





الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.





وكان الفنان هاني شاكر نشر عبر حسابه على Twitter، بوستر أغنية "الجيش الأبيض" المقرر طرحها الفترة المقبلة .





وعلق على البوستر: "خلال أيام أغنية الجيش الأبيض، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: خالد جنيدي، توزيع: ياسر ماجد، إخراج: هنا حافظ.. تنفيذ : Kaian For Media".





من ناحية أخرى، كان الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية الجديدة The Voice Senior، قد تأجل عرضه نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويضم البرنامج عددا من المدربين هم: هاني شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد، وملحم زين.