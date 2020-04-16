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أخبار العالم

فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:35 م
فرنسا 753 وفاة جديدة
فرنسا 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت فرنسا 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة لدى البلاد  إلى 108847، فيما وصل عدد الوفيات إلى 17920.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.
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