المغرب يسجل 3 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 2283 حالة.





ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 حالة.





فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 249 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 9713 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.





وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.