دراسة: وفيات كورونا من الرجال ضعف النساء في العالم

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية لإنجلترا في تقرير له أن أعداد المصابين من الرجال بفيروس كورونا هو ضعف أعداد النساء.





وقال المكتب إنه تم إجراء البحث عن 3372 حالة وفاة في بريطانيا، وتبين أن عدد الوفيات من الرجال ضعف أعداد الوفيات بين النساء.





وجد المكتب الوطني للإحصاء أن معدل الوفيات بين الرجال الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا كان 97.5 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان. وكان معدل وفيات النساء أقل بكثير، حيث بلغ 46.6 حالة وفاة لكل 100.000.





وكشفت البيانات أيضا أن 91% من الحالات التي تم فيها ذكر فيروس كورونا في شهادة الوفاة كانت لأفراد يعانون من مشاكل صحية كامنة، وأكثرها شيوعا أمراض القلب، تليها الخرف وأمراض الجهاز التنفسي.