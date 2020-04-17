التصوير والمونتاج والملابس.. أبطال خلف الكاميرات لظهور النهاية لـ يوسف الشريف في رمضان.. توقعات بنجاح المسلسل.. والبطل يخطف الأنظار عبر البرومو

يعكف فريق عمل مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف خلال الشهور الماضية على خروج الإعلان الرسمي المثير للإهتمام للمسلسل الرمضاني.
حسام حبيب، كان على رأس فريق التصوير، وعمل عمرو عاكف على أعمال المونتاج والجرافيك، وشركة The Crew لأعمال الـ VFX والـ Post Production، وفى تعاون دائم إنجي علاء زوجة يوسف الشريف للملابس، كما تولى جويلى تلوين المسلسل.
وأعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء التي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي وصلتها عن أعمالها في المسلسل والتي ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل.
وقالت إنها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، معربة عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان، مضيفة: "انها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.
ووجهت "إنجي" الشكر للجمهور قائلة: "شكرا لتعليقاتكم.. كلها اسعدتني ومهمة جدا ليا وبستفاد منها ويارب الشغل اللي في المسلسل كمان يعجبكم"، مضيفة أنها تعتبر تصميم الأزياء والستايلات ولوكات الشخصيات في مسلسل النهاية مخاطرة فنية نظرا للزمن المستقبلي للعمل مع الحالات الدرامية المختلفة للشخصيات في هذا التوقيت المستقبلي وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور في المسلسل.
وأجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا لرأي القراء حول مصير مسلسل النهاية، والذي يعد أول مسلسل خيال علمي مصري.
وتوقع 56% من القراء نجاح المسلسل، فيما رأي 28% من القراء أن المسلسل لن يلقى النجاح المنتظر، بينما أعرب 16% عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن.
وكان يوسف الشريف تصدر تريند جوجل السعودية، بعد نجاح برومو مسلسله الجديد "النهاية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.
وخطف يوسف الشريف الأنظار إليه من خلال برومو مسلسله الجديد "النهاية" الذى يعد أحد الأعمال التى تعرض فى رمضان المقبل وهو من نوعية أعمال الخيال العملى.
يذكر أن مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.