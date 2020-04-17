التصوير والمونتاج والملابس.. أبطال خلف الكاميرات لظهور النهاية لـ يوسف الشريف في رمضان.. توقعات بنجاح المسلسل.. والبطل يخطف الأنظار عبر البرومو

حسام حبيب، كان على رأس فريق التصوير، وعمل عمرو عاكف على أعمال المونتاج والجرافيك، وشركة

VFX والـ Post Production، وفى تعاون دائم إنجي علاء زوجة يوسف الشريف للملابس، كما تولى جويلى تلوين المسلسل.

وأعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء التي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي وصلتها عن أعمالها في المسلسل والتي ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل.





وقالت إنها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، معربة عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان، مضيفة: "انها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.