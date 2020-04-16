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فن

شاهد.. فيلم Contagion تنبأ بخطر فيروس كورونا القادم من الصين

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:16 م
Contagion
Contagion
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محمد نبيـل
إقبال كبير شهدته الأسابيع الماضية لمشاهدة فيلم Contagion أو عدوى وهو من أكثر الأفلام السينمائية التى تنبأت بقدوم الفيروس "كورونا".

وتدور أحداث "Contagion" عندما يقتل فيروس غامض عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، وسط محاولة العلماء السيطرة على المرض وطرق الوقاية منه والتي تأتي دون جدوى.



الفيروس المجهول والقاتل ينتقل في الهواء وعبر اللّمس بسرعة كبيرة، ويقتل المُصاب به في عدة أيام، مما يُصيب العالم بالرعب.

وخلال الفيلم يحاول مجموعة من الأشخاص البقاء على قيدِ الحياة في مدينة مهلهلة من جراء ما فعله هذا الفيروس التى تبين المشاهد كيف ظهر في الصين. 

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ستيفن سوديربرج، تأليف سكوت زي. بيرنز، ومن بطولة لورنس فيشبورن، جود لو، بريان كرانستون، جونيث بالترو، كيت وينسلت، ماريون كوتيار، مات ديمون.
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