شاهد.. فيلم Contagion تنبأ بخطر فيروس كورونا القادم من الصين

إقبال كبير شهدته الأسابيع الماضية لمشاهدة فيلم Contagion أو عدوى وهو من أكثر الأفلام السينمائية التى تنبأت بقدوم الفيروس "كورونا".





وتدور أحداث "Contagion" عندما يقتل فيروس غامض عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، وسط محاولة العلماء السيطرة على المرض وطرق الوقاية منه والتي تأتي دون جدوى.













الفيروس المجهول والقاتل ينتقل في الهواء وعبر اللّمس بسرعة كبيرة، ويقتل المُصاب به في عدة أيام، مما يُصيب العالم بالرعب.



وخلال الفيلم يحاول مجموعة من الأشخاص البقاء على قيدِ الحياة في مدينة مهلهلة من جراء ما فعله هذا الفيروس التى تبين المشاهد كيف ظهر في الصين.





