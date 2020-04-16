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محافظات

برلمانى يطالب رئيس الوزراء بمنح الأطباء نوط الشهادة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:23 م
برلمانى يطالب رئيس
برلمانى يطالب رئيس الوزراء بمنح الأطباء نوط الشهادة
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جمالات الدمنهوري
 طالب النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائر مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين بمستشفيات الحجر الصحي بوزارة الصحة، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في عملهم ووفاتهم نوط الشهادة أسوة بما يتم مع شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.

واكد شعلان، على إرسال فاكس لرئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بمنح ضحايا فيروس كورونا المستجد من الاطباء والممرضين وجميع العاملين بالمستشفيات، نوط الشهادة عرفانًا بالدور الذي يقومون به في خدمة الوطن في خلال هذه الفترة الحالية بالتزامن مع إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في كثير من بلدان العالم.

واشاد عضو مجلس النواب، برجال الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين في جميع مستشفيات الحجر والعزل الصحي علي مستوي الجمهورية، لكونهم يجسدون ملحمة وطنية في خدمة الشعب المصري، والتضحية بأرواحهم من أجل تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وأشار شعلان إلى ضرورة منحهم نوط الشهادة ومراعاة أبنائهم وأسرهم حق علي الدولة المصرية لملائكة الرحمة أطباء وممرضي مصرنا الغالية.

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