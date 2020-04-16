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رياضة

أندية الدوري الإسباني ترفض مقترحات الإتحاد لحسم اللقب

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن منذ أسابيع، تأجيل منافسات الليجا إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي كورونا في البلاد.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، منذ قليل، أن أندية الدوري الإسباني أرسلت إلى اتحاد الكرة، بيانًا يفيد برفض المقترح الذي يتضمن إقامة دورة بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى، من أجل تحديد بطل المسابقة. 

كان لويس روباليس، رئيس اتحاد الكرة الإسباني، أطلق منذ أيام تصريحات نارية، أوضح خلالها إمكانية تطبيق نظام المربع الذهبي. 

روباليس صرح بقوله: "لا نفكر في إلغاء الموسم على الإطلاق، ولكن لدينا مقترحات عديدة، ويجب النظر إلى الصحة أولًا قبل الأمور الاقتصادية".

وبحسب الإذاعة الإسبانية، ترى أندية الليجا أنه من العادل أن تقام مسابقة مصغرة بين الفرق من الأول إلى الثامن، على أن يتم الأمر بنظام ربع النهائي ثم نصف النهائي، وحتى المباراة النهائية. 

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، بينما يمتلك إشبيلية 47 نقطة، وفي المركز الرابع يتواجد ريال سوسيداد بـ46 نقطة، بينما تأتي أندية خيتافي، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، من الخامس إلى الثامن. 

يعني هذا الأمر أنه من المحتمل أن يتوج سوسيداد أو إشبيلية أو أتلتيك بلباو الثامن، بلقب الليجا رغم فارق النقاط الكبير عن الريال والبرسا.
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