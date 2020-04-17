السقا وفؤاد وروجينا الأبرز.. تعرف على ضيوف الشرف بمسلسل سكر زيادة.. فيديو

قال صادق الصباح منتج مسلسل سكر زيادة، أن مسلسل سكر زيادة الذى سيعرض فى شهر رمضان 2020 بطولة سميحة أيوب و نبيلة عبيد ونادية الجندي و هالة فاخر".

وكشف المنتج صادق الصباح ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، عن ضيف الشرف بالمسلسل وقال : " الفنان أحمد السقا و بيومى فؤاد و بدرية طلبة".

وأشار إلى أن جومانا مراد وشريف سلامة و لقاء الخميسي و روجينا و أحمد فهمى و حمدى المرغنى و زوجته أسراء عبد الفتاح، و ويزو و حسن شتى وكثيرين " من ضيوف الشرف.

وأوضح أن كل حلقة سيكون بها ضيف أو ضيفين شرف، وسيكون هناك مفاجاة سيتم عرضها يوم الاثنين.

ولفت المنتج صادق الصباح إلى أنه هناك ضيوف من بيروت سيشاركون فى العمل، وأكد أن المطربة نانسي عجرم هى مغنية المسلسل.