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تكنولوجيا

WhatsApp واتساب يلغي هذه الميزة المهمة بسبب كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا

تعد منصة واتساب المملوك لشركة فيسبوك الامريكية  أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية حول العالم والأكثر استخداما على الهواتف الذكية، حيث يستخدمه أكثر  من ٢ مليار شخص حول للعللى، ولذلك قام بإيقاف ميزة جديدة مهمة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة  فيروس كورونا .


وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية،توجد الآن قيود جديدة على عدد الرسائل التي يمكنك إعادة توجيها إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام WhatsApp في جميع أنحاء العالم،  ويمكن للمستخدمين  إعادة توجيه أي رسالة نصية أو صورة إلى خمس أشخاص أو مجموعات  .


ويعتقد WhatsApp أن الرسائل التي يتم إعادة توجيها forwarded إلى أكثر من خمس مستخدمين داخل التطبيق من المرجح أن تكون رسائل تخص فيروس كورونا لمشاركتها مع العديد من الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة .


وكانت شبكة CNN الأمريكية، نشرت في تقرير لها أن أكثر التطبيقات والمنصات التى تم استخدامها في نشر المعلومات المضللة وغير الدقيقة عن وباء كورونا كان تطبيق واتساب ،وأن هذا الإجراء لا يمنع من إرسال نفس الرسائل والصور مرارًا وتكرارًا إلى ملايين المستخدمين .


 ولكن التغييرات الجديدة سوف تجعل  المهمة أكثر صعوبة ، وأوضح واتساب  أن القرارات السابقة التي فرضتها الشركة منذ ظهور COVID-19 قللت انتشار المعلومات الكاذبة على النظام الأساسي المملوك لـ Facebook بنسبة 25 في المائة .

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