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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:37 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أرسل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد إلى  قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما هنأ كل من  الدكتور اندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتور مينا حنا رئيس الطائفة الأسقفية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك المرقسية الكاثوليكية والمطران  كريكور أوغسطنيوس  مطران الأرمن الكاثوليك والمطران غريغوريس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس والمطران ثيودوروس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس.

وتضمنت البرقية :"يتقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة   بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء العاصمة بأصدق التهاني  بمناسبة عيد القيامة المجيد آملا من الله عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وان ينعم شعبنا الأبي بروح المحبة والتآخي والسلام والأمن وان تستمر عجلة التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

كما توجه بالتهنئة لجميع الأخوه المسيحيين من العاملين بمحافظة القاهرة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء مصر وأن يسود الود والمحبة سائر أرجاء الوطن الغالي مصر.

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