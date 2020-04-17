AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أمام أحد المصارف في بيرو.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:26 ص
بيرو
بيرو
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة الحدث مقطع فيديو يوضح كيف تم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا أمام أحد المصارف في بيرو.
وظهر فى الفيديو أن هناك علامات تم رسمها على الأرض وكل علامة تبعد بمسافة عن الأخري، ويقف عليها مواطن.
أصدرت منظمة الصحة العالمية WHO تصريحات صادمة للجمهور بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى أفريقيا ووصولهم لـ10 ملايين إصابة خلال فترة قصيرة.

وقال مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا قد يقفز من ألوف حاليا إلى 10 ملايين حالة خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر طبقا لنموذج إحصائي مؤقت.

 وأوضح مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، ميشيل ياو، أن هذا التنبؤ المؤقت قابل للتغيير، مشيرا إلى أن أسوأ التوقعات لتفشي وباء إيبولا لم تتحقق لأن الناس غيروا سلوكياتهم في الوقت المناسب.

وسجلت أفقر قارات العالم أكثر من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ونحو 900 حالة وفاة حتى الآن، وهذا عدد قليل نسبيا مقارنة ببعض مناطق العالم الأخرى، غير أن هناك مخاوف من أن يربك ذلك الخدمات الصحية الضعيفة بالقارة.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "نخشى من أن يواصل الفيروس الانتشار في دول (القارة)... الأعداد ترتفع كل يوم".


وحذرت مويتي من أن وقف الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية سيضر بمكافحة أمراض أخرى فتاكة مثل شلل الأطفال وفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز والملاريا.

وقالت مويتي: "التأثير المحتمل للقرار سيكون كبيرا جدا بالنسبة لمجال مثل القضاء على شلل الأطفال" في وقت تقترب فيه أفريقيا من إعلان القضاء على المرض.

واتهم ترامب منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، يوم الثلاثاء بالترويج "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن فيروس كورونا قائلا إن ذلك أدى على الأرجح إلى تفاقم التفشي وأنه سيوقف تمويلها، ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم، أكبر عدد منهم في الولايات المتحدة.

وأضافت مويتي: "يحدونا أمل كبير في إعادة النظر (في وقف التمويل) لأن حكومة الولايات المتحدة شريك مهم، ليس فقط من الناحية المالية، فهي شريك استراتيجي مهم أيضا".

وقالت في المؤتمر الصحفي إن المنظمة تحتاج إلى 300 مليون دولار لمساعدة الحكومات الأفريقية على مواجهة فيروس كورونا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين القلق والتفاؤل.. 3 أسباب تنقذ إفريقيا من وباء كورونا

كارثة خفية أم مناعة طبيعية.. أفريقيا السمراء تصد زحف فيروس كورونا

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في إفريقيا

كارثة بشرية واقتصادية على الأبواب.. ماذا ينتظر افريقيا في ظل تفشي فيروس كورونا؟

ترامب: لست راضيا عن منظمة الصحة العالمية.. وسأتخذ قرارا بشأن تمويلها

ترامب يعلن وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

السخنة على صفيح ساخن .. طوابير سيارات "شم النسيم" يشعل الفيسبوك.. والحكومة تتوعد .. فيديو

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

البيت الأبيض يدافع عن إيفانكا المتناقضة.. حثت الجميع للبقاء في المنزل وسافرت للاحتفال بالعيد

الوزراء: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

4 سور قصيرة من قرأها 7 مرات يوم الجمعة حفظ نفسه للأسبوع القادم

إصابات كورونا تتجاوز 2 مليون و200 ألف حول العالم

AdvertisementS

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

القومي للبحوث يفجر مفاجأة جديدة حول عقار جديد لكورونا.. تفاصيل

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-4-2020

حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

موعد صرفها والمستفيدين منها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة

بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير