توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على 9 مناطق في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك).





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



