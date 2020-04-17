الليلة.. أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يحتفلان بعقد قرانهما

يحتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري الليلة حسبما قال الأول لبرنامج et بالعربي.

وعلى الجانب الآخر تنتظر ياسمين عرض مسلسلها الجديد "فرصة تانية" السباق الرمضاني 2020.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو ثانى بطولات ياسمين صبري المطلقة فى الدراما التليفزيونية.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.