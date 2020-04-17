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محافظات

ضبط كميات من المطهرات والكحول مجهولة المصدر في بني سويف

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الجمعة وبالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين حملات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أية ممارسات سلبية ضارة بالأسواق وبصحة وسلامة المستهلكين وبناءا على توجيهات اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك وللتأكد من التزام التجار والإعلان عن الأسعار وبيانات المنتجات المعروضة بإصدار فواتير للمستهلكين وعدم وجود أي إعلانات خادعة أو مضللة أثناء مباشرة نشاطهم التجاري.
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وقاد المحاسب  أحمد مصطفى دهشان مدير الفرع حملة مكبرة، يرافقه الدكتور عبد الرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلي، والعقيد دكتور محمد محفوظ  رئيس مباحث التموين، وإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين حيث توجهت الحملة إلى أحد المكتبات بمدينة بني سويف وتم عمل محاولة شراء بمعرفة أحد أعضاء الجهاز ودكتور من التفتيش الصيدلي حيث قاما بشراء كمية من الكحول والكمامات الطبية ومطهرات لليدين من المكتبة سالفة الذكر.

و تم استدعاء باقي أفراد الحملة وبعد الإفصاح عن هويتهم وطبيعة عملهم وطلبهم  التفتيش فلم يمانع صاحب المكتبة وبالتفتيش تم العثور على 16 علبة كمامة طبية سعة العلبة الواحدة 50 كمامة، و20 علبة جيل معقم لليدين، و 96 عبوة كحول إيثيلي وبسؤاله عن الفواتير الخاصة بهذه السلع أفاد بعدم وجودها وبناءًا عليه يكون مخالفًا لأحكام القانون الخاصة بحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018م والقانون رقم 281 لسنة 1994م الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 127 لسنة 1955م والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة لقيامة بالبيع والاتجار بمستحضرات طبية بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات لدى إدارة التفتيش الصيدلي وتحرر محضر رقم 6039 جنح قسم شرطة بني سويف وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط كميات من المطهرات والكحول مجهولة المصدر في بني سويف
ضبط كميات من المطهرات والكحول مجهولة المصدر في بني سويف
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