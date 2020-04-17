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الأمم المتحدة: ملايين الأطفال مهددون بالقتل بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:55 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، حول مناشدة الأمم المتحدة الشعوب والقادة بحماية الأطفال المهددين بعواقب تفشي كورونا.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن زيادة تفشي الوباء من الممكن أن يتسبب في مقتل مئات الألاف من الأطفال .

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن "المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الأسر نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي قد تسفر عن مئات الآلاف من وفيات الأطفال الإضافية في 2020 مما سيبدد التقدم الذي تحقق في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية بتقليل وفيات الأطفال".

وفي ظل إغلاق الأنشطة التجارية ودفع أكثر من مليار شخص إلى ملازمة المنازل لتجنب انتشار الفيروس، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني العالم هذا العام من أشد انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 42 و66 مليون طفل قد يسقطون في فقر مدقع هذا العام نتيجة لأزمة كورونا لينضموا إلى ما يقدر بنحو 386 مليون طفل يعيشون بالفعل في فقر شديد بحسب تقديرات العام الماضي.
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