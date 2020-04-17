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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:51 م
حاملة طائرات
حاملة طائرات
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قسم الخارجي
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ارتفاع عدد الغصابات بفيروس كورونا بين افراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول إلى 1081 حالة.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أمس أن ثلث البحارة العاملين على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، مصابين بفيروس كورونا المستجد.



وقالت البحرية الفرنسية، إن جميع المصابين كانوا على متن الحاملة، مشيرة إلى أن الفرقاطة المرافقة وجميع العاملين بها وضعوا بالحجر الصحي.

ووصلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول الى ميناء تولون بعد ثبوت أن بجارين يحملون فيروس كورونا، حيث دخل 20 منهم المستشفى، وواحد فقط في العناية المركزة.

وتحقق البحرية الفرنسية حاليًا بشأن وصول الإصابة بفيروس كورونا إلى البحارة الذين أصيبوا بالفيروس. 

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