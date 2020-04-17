AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:14 م
مستقبل وطن يهنئ طبيب
مستقبل وطن يهنئ طبيب بعودته لمنزله بعد اصابته بالكورونا
Advertisements
احمد علي
قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية تحت إشراف المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية وأمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات برئاسة المهندس محمود هجرس امين الحزب بالدائرة واسامة خطاب أمين الوحدة الحزبية بالدلجمون بخالص التهنئة للدكتور محمود عبدالله بمناسبة شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وعودته إلى أسرته بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب.

وأكد عصام عمارة أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن بكفرالزيات ان وفدا من الوحدة الحزبية بالدلجمون ضم شكري منصور امين مساعد امانة الإعلام بكفرالزيات ونبيل زقزوق امين لجنة العلاقات العامة بالوحدة الحزبية بالدلجمون وعدد من اعضاء الحزب كان في استقبال الدكتور محمود عبدالله عند عودته لمنزله وتهنئته بسلامة العودة والشفاء من المرض بوصفه احد ابطال الجيش الابيض في مصر والذي اصيب بفيروس كورونا خلال عمله في مستشفي الزيتون التخصصي بالقاهرة لمخالطته لمريض مصاب بالكورونا وتم ايداعه مستشفي العزل والحجر الصحي بكفرالزيات بعد ثبوت ايجابيته للفيروس و قضي 12يوما وبعدها تم انتقاله لمستشفي المدينة الجامعية بالمنصورة لمدة يومين حتي جاءت نتيجة العينة الثانية لتحاليله سلبية ليخرج ويعود لمنزله موجها الشكر للرئيس السيسي ووزارة الصحة والاطباء وطاقم التمريض بمستشفي العزل بكفرالزيات علي جهودهم للعناية بالمرضي مطالبا بالوقوف خلف الدولة وجهودها والتصدي للشائعات المغرضة.
مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور
مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور
مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوافل مستقبل وطن الطبية توقع الكشف على 2550 حالة بالغربية.. صور

حزب مستقبل وطن يزور دار المسنين في الفيوم .. صور

طارق رضوان: مستقبل وطن رأس الحربة في ملف العلاقات الخارجية

مستقبل وطن ينظم يوماً رياضياً اجتماعياً ترفيهياً في مركز المنيا

غرف عمليات "مستقبل وطن" تساند في أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع وميادين المحافظات.. صور

على مدار يومين.. ننشر نشاط مستقبل وطن لشفط المياه في 13 محافظة

ترشيحاتنا

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

احذر الاستهانة به.. هذا الأمر من أركان الإيمان الستة ويغفل عنه كثيرون

ماذا يحدث بالفيوم.. رعب داخل المدينة الجامعية بعد إصابة أطباء المستشفى العام بفيروس كورونا

مشهد مرعب.. جثث تنتشر في أروقة مستشفى بجوار مرضى كورونا

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير

مصدر بـ اتحاد الكرة: الفيفا لم يحسم شكوى الزمالك ضد كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم وباروكة.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام

الأغرب فى التاريخ.. سوبهوزا الثاني ورث حكم سوازيلاند وعمره 5 أشهر

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية