مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور

قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية تحت إشراف المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية وأمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات برئاسة المهندس محمود هجرس امين الحزب بالدائرة واسامة خطاب أمين الوحدة الحزبية بالدلجمون بخالص التهنئة للدكتور محمود عبدالله بمناسبة شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وعودته إلى أسرته بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب.



