مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور

قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية تحت إشراف المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية وأمانة حزب مستقبل وطن بكفرالزيات برئاسة المهندس محمود هجرس امين الحزب بالدائرة واسامة خطاب أمين الوحدة الحزبية بالدلجمون بخالص التهنئة للدكتور محمود عبدالله بمناسبة شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وعودته إلى أسرته بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب.
وأكد عصام عمارة أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن بكفرالزيات ان وفدا من الوحدة الحزبية بالدلجمون ضم شكري منصور امين مساعد امانة الإعلام بكفرالزيات ونبيل زقزوق امين لجنة العلاقات العامة بالوحدة الحزبية بالدلجمون وعدد من اعضاء الحزب كان في استقبال الدكتور محمود عبدالله عند عودته لمنزله وتهنئته بسلامة العودة والشفاء من المرض بوصفه احد ابطال الجيش الابيض في مصر والذي اصيب بفيروس كورونا خلال عمله في مستشفي الزيتون التخصصي بالقاهرة لمخالطته لمريض مصاب بالكورونا وتم ايداعه مستشفي العزل والحجر الصحي بكفرالزيات بعد ثبوت ايجابيته للفيروس و قضي 12يوما وبعدها تم انتقاله لمستشفي المدينة الجامعية بالمنصورة لمدة يومين حتي جاءت نتيجة العينة الثانية لتحاليله سلبية ليخرج ويعود لمنزله موجها الشكر للرئيس السيسي ووزارة الصحة والاطباء وطاقم التمريض بمستشفي العزل بكفرالزيات علي جهودهم للعناية بالمرضي مطالبا بالوقوف خلف الدولة وجهودها والتصدي للشائعات المغرضة.