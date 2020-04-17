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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام بحلوان مكن والده من إلقاء خطبة الجمعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:32 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الله منصور بإدارة أوقاف حلوان، بعد أن مكن والده الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر من إلقاء خطبة الجمعة بإحدى الزوايا بمنطقة حلوان . 

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :
ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان . وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني  كما أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع . و أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة .
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