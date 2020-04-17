وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام بحلوان مكن والده من إلقاء خطبة الجمعة

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الله منصور بإدارة أوقاف حلوان، بعد أن مكن والده الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر من إلقاء خطبة الجمعة بإحدى الزوايا بمنطقة حلوان .





وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.





وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :