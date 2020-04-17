ريهام سعيد تهنئ أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بعقد قرانهما

هنأت الاعلامية ريهام سعيد ، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والنجمة ياسمين صبرى، بعد عقد قرانهما ، مساء اليوم.





ونشرت ريهام ، عبر انستجرام ، صورة ، من عقد القران ، وعلقت عليها "الف مبروك".





يذكر ان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.





وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.



